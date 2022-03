Coordenadoria de engenharia do TCE abre processo de levantamento da segurança das barragens

A Coordenadoria de Análise de Atos, Contratos e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia do Tribunal de Contas do Estado (TCE) pediu e o presidente da corte, Napoleão Sobrinho, autuou um processo administrativo para realizar um levantamento das seguranças em barragens sob responsabilidade do Estado do Tocantins.

Segundo a documentação, o levantamento vai verificar a atuação e…