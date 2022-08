Com dez dias de Campanha, apenas Mourão, Karol e Coronel Macedo declaram receitas de campanha

Receita de Mourão é R$ 750 mil do fundo especial do PT assim como R$ 213 mil do Psol de Karol Chaves são as principais receitas nos dez primeiros dias de campanha

O prazo para prestar contas oficialmente da primeira parcial dos gastos de campanha é entre 9 e 13 de setembro. Na primeira parcial deve constar o registro da movimentação financeira ou estimável em dinheiro ocorrida…