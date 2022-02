Carlesse tem 48 h para se manifestar sobre defesa de Júnior Geo para permanecer como relator

A Comissão Especial do Impeachment deu o prazo de 48 horas para os advogados do governador Mauro Carlesse (PSL) tomarem conhecimento e se manifestarem sobre a defesa que o deputado Júnior Geo (PROS) apresentou sobre o pedido de impedimento dele na relatoria do processo contra o político.

“Acatamos o pedido do governador afastado, sobre a resposta do relator, e os advogados têm até…