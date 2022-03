Carlesse recorre de decisão que manteve Geo relator e impetra nova ação para suspender impeachment

O governador afastado Mauro Carlesse (PSL) impetrou mais duas medidas judiciais nesta terça-feira, 8, no Tribunal de Justiça (TJTO) para suspender a tramitação do impeachment na Assembleia Legislativa.

Enquanto os deputados realizavam a sessão de leitura do parecer do relator Júnior Geo (Pros), ato que possibilita sua publicação e abertura do prazo de 48 horas para votação em…