Carlesse e aliados assumem partido Agir e projetam chapinha para Assembleia

Menos de uma semana após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ter aprovado, por unanimidade, a alteração estatutária do Partido Trabalhista Cristão (PTC) para mudar o nome da agremiação para “Agir”, o grupo do ex-governador Mauro Carlesse assumiu o partido no Estado com projeções nada modestas: ao Senado, Mauro Carlesse. A tese do Agir é essa.

Ainda sem decidir qual candidatura…