Carlesse contesta impugnação: não renunciou para escapar do impeachment, mas para disputar o Senado

A renúncia do ex-governador Mauro Carlesse (Agir) no dia 11 de março deste ano, um dia após a primeira votação pela abertura do impeachment na Assembleia Legislativa "não visava, em absoluto, esquivar-se de cassação de mandato e tampouco evitar eventual inelegibilidade" e tinha como "única finalidade da renúncia" habilitar o ex-governador para disputar as eleições deste ano.

Esta é…