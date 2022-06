Câmara Municipal de Axixá rejeita proposta para transmitir sessões pela internet

A transparência do que fazem os vereadores nos mais distinos municipios do Tocantins ainda está longe de chegar a ser em tempo real. Caso do Legislativo de Axixá, no extremo norte do Tocantins.

Um projeto de resolução da petista Aurilene Silva instituía a "Câmara Online" para transmitir ao vivo todas as sessões realizadas pela Câmara, mas a ideia acabou rejeitada pela maioria dos…