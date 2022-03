Associações indígenas e MPF discutirão plano de trabalho para criação de gado na Ilha do Bananal

Nos dias 6 e 7 de abril, as Câmaras Municipais de Sandolândia e Formoso do Araguaia irão sediar reuniões entre membros do Ministério Público Federal (MPF) e associações indígenas das comunidades que habitam a Ilha do Bananal, no sudoeste do Tocantins.

A pauta das reuniões é a regularização dos trabalhos decorrentes da celebração de contratos entre os povos indígenas e…