Assembleia Legislativa deixa análise do decreto de calamidade em Palmas para segunda-feira

Ficou para a próxima sessão virtual da Assembleia Legislativa a análise do decreto Nº 1.862/2020 da prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB) que declara Estado de Calamidade Pública no município de Palmas, em razão da pandemia decorrente do Coronavírus.

Aliados da prefeita avaliam que os deputados estão empurrando a votação do decreto palmense, uma atitude que não…