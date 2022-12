Apenas as prefeituras de Paraíso e Presidente Kennedy alcançaram o índice de 100% na transparência das contas públicas, com a disponibilização de 100% das informações necessárias em seus portais da transparência, mostra o levantamento da Atricon, sobre o nível de transparência dos portais públicos do país.

É a primeira avaliação da entidade que reúne todos os tribunais de contas do país e recaiu sobre 7.939 portais de 4.191 municípios. O estudo se baseia em 106 critérios comuns a todos os portais e 21 específicos e abrange governos estaduais, prefeituras, Assembleias Legislativas, Câmaras Municipais, Tribunais de Contas, além do Judiciário e o Ministério Público.

Maioria tem índice intermediário

A maioria dos municípios do Tocantins – precisamente 107 ou 77% – está com nível de transparência intermediário, mostra o estudo. Nesse agrupamento, o pior portal avaliado é de Aragominas, com índice de transparência de 50,93% e 78% dos itens essenciais alcançados.

O melhor posicionado neste agrupamento é Novo Alegre, com 96,28% de índice de transparência e 96% dos itens essenciais cumpridos.

Indez sem transparência

Apenas um dos 139 municípios tocantinenses, o de Rio Sono, está no nível básico de transparência. Cumpriu apenas 50% dos critérios e alcançou míseros 43,87% no índice de transparência.

Os 15 mais transparentes

Os portais dessas duas prefeituras estão na lista dos 15 do estado que alcançaram o status de “Diamante” - a mais alta graduação do estudo -, mas somente as duas cravaram 100% no índice de transparência com 100% dos critérios do estudo preenchidos.

A capital, que faz parte dos 15 classificados no nível “diamante”, é apenas a 9ª posição da lista dos mais transparentes. O portal de Palmas fica atrás ainda de Lajeado; Pugmil; São Salvador; Combinado; Novo Jardim e Miracema.

Ouro para 16 municípios

O segundo nível do estudo para municípios mais transparentes, a classificação “Ouro” alcançou 16 municípios. Conceição do Tocantins lidera nesse grupo com 94,42%, seguido por Dianópolis, com 94,05% e Marianópolis, com 94,05%.