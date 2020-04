Ao completar 2 anos de mandato, Cinthia exonera secretários; saúde e PGM são poupados

No dia em que completou dois anos de posse no Executivo de Palmas, contados da posse após renúncia de Amastha, em 2018, e na véspera do prazo de desincompatibilização para os prováveis candidatos nas eleições desse ano, a prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB) exonerou 17 secretários, 9 presidentes de autarquias e 20 secretários executivos (três deles nível Executivo…