AL aprova convocação de suplente em licença particular do titular por 30 dias e facilita arranjos

Os arranjos políticos para ocupar cadeiras na Assembleia Legislativa do Tocantins ficaram mais fáceis desde o dia 31 de maio, data em que os deputados aprovaram uma modificação no Regimento Interno que prevê em 48 horas a convocação do suplente se o titular tirar uma licença para interesse particular acima de 30 dias.

Antes da mudança, o suplente só era convocado em caso ocorrência…