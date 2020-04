Os advogados Lucas Lima de Castro Ferreira, 30 anos, e Guilherme César de Melo Sena, 32, radicados em Palmas, entraram com uma ação popular nesta quinta-feira, 16, para suspender, liminarmente, e ao final anular o Decreto n.° 6.083 editado dia 13 de abril, pelo governador Mauro Carlesse (DEM).

No decreto, o governador recomenda aos prefeitos a edição de novas regras para permitir o funcionamento do setor de comércio e serviços que não são essenciais e a adotarem o Distanciamento Social Seletivo (DSS) que mantem isolados apenas pessoas dos grupos de risco de infecções graves com o novo coronavírus.

As ilegalidades apontadas

Para os advogados uma das ilegalidades do decreto é a inexistência de motivos técnicos que embasem a medida o que configura, segundo a ação, um “ato juridicamente inadequado ao resultado pretendido”. Eles também afirmam que o decreto tem “extremo potencial de lesividade futura ao erário” porque colocaria em risco todo o sistema de saúde do Tocantins e afeta a “moralidade administrativa”.

Contra as orientações sanitárias

Na ação, os autores ponderam que os boletins epidemiológicos 7 e 8 do Ministério da Saúde, divulgados pelo governo do Estado com fundamentos para a mudança de estratégia dizem o contrário do que o decreto pretende.

Entre outros pontos questionados, os advogados defendem que as normas sanitárias do MS dizem que é “ necessário garantir as condicionantes adequadas mínimas do sistema de saúde no enfrentamento do surto de COVID-19 (leitos, respiradores, EPI, testes laboratoriais e recursos humanos) para a adoção do Distanciamento Social Seletivo (DSS)”.

Segundo a ação está “patente a ilegalidade do Decreto” pela falta de informações “detalhadas e completas do comportamento, da morbidade e da letalidade da Covid-19” e com a possibilidade do sistema de saúde “não ser capaz de absorver a demanda crescente de pacientes”.

Estado não foi citado

Protocolado às 16h52 desta quinta-feira, não há movimentação processual além da autuação e nem citação ao governo do Estado. Os pedidos serão analisados pelo juiz Roniclay Morais, da 1ª Vara da Fazenda de Palmas.