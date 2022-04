Acordo para devolução de R$ 13 milhões ao Igeprev corre risco de não ser homologado

Tem causado apreensão a demora do Poder Judiciário homologar o Acordo de Não Persecução Cível (ANPC) feito entre o Ministério Público do Tocantins (MPTO) e as empresas Máxima S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários (atual Master S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários), Máxima Patrimonial Ltda., e Banco Máxima S.A, atualmente denominado Banco Master S.A…