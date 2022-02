A Comissão Especial do Impeachment na Assembleia Legislativa

A Comissão Especial do Impeachment irá se reunir na próxima quinta-feira, 3 de março, para a leitura do parecer do relator Júnior Gero (Pros) pela admissão da denúncia contra o governador afastado Mauro Carlesse (PSL) a partir das 18h01.

Na sessão desta noite, o colegiado negou o incidente de impedimento protocolado…