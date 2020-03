Na 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC) de Gurupi, a terceira maior do Estado, os servidores ficaram surpresos com as fotos rodando de celular em celular com o "kit corona de limpeza" remetido pela Diretoria de Polícia do Interior.

A foto retrata o "Termo de entrega de EPI's e material de limpeza - Covid19" e contém:

01 (um) galão de 5L (cinco litros) de álcool em gel 70%;

03 (três frascos de detergente 500 ml;

05 (cinco) frascos de 1L de água sanitária;

06 (seis) pares - 12 luvas cirúrgicas descartáveis;

04 (quatro) máscaras descartáveis;

Essa regional, a terceira do Estado (atrás de Palmas e Araguaína) concentra a 12ª Central de Atendimento e a 86ª, a 87ª, a 88ª e a 89ª DPs, todas em Gurupi. Fazem parte desta DRPC, a 13ª Central de Atendimento de Alvorada, o núcleo de atendimento em Talismã e as Delegacias de Polícia (DPs) do interior:

- a 82ª (Aliança do Tocantins);

- a 83ª (Dueré);

- a 84ª (Formoso);

- a 85ª (Cariri);

- a 90ª (Figueirópolis);

- a 91ª (Araguaçú);

- a 92ª (Alvorada);

- a 93ª (Sucupira);

- a 94ª (Peixe);

- a 95ª (São Valério da Natividade) e

- a 96ª (Palmeirópolis).