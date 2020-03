Álcool gel entregue nas delegacias tem data de validade raspada; SSP diz que vencem dia 29

Após o juiz Luiz Astolfo de Deus Amorim ter concedido liminar ao pedido do Sindicato dos Policiais Civis (Sinpol) que denunciou EPIs vencidos nas delegacias, para que o Estado fornecesse em 72 horas aos Policiais Civis equipamentos de proteção individual usados no combate ao novo coronavírus, incluindo álcool em gel 70%, máscaras, luvas, materiais de limpeza e higienização local e similares, o álcool gel entregue tinha data de validade raspada e reacendeu a dúvida se estava em condições de uso ou não.

A coluna recebeu relatos e imagens enviadas por policiais civis. Galões do produto tinham o local da data de validade raspada. Em outro, no formato, spray, sequer tinham as informações no rótulo da embalagem.