Política André Mendonça, da AGU, passa a ser o nome mais forte para Ministério da Justiça Só depois de anunciar o nome do ministro o presidente irá também confirmar o novo diretor geral da Polícia Federal na vaga do delegado Maurício Valeixo

O nome mais forte para o Ministério da Justiça passou a ser o do advogado geral da União, André Mendonça, depois que o presidente Jair Bolsonaro se reuniu hoje com ele e com o secretário geral da Presidência, Jorge Oliveira, que vinha sendo considerado o candidato mais forte à vaga do ex-juiz Sérgio Moro. Bolsonaro trabalhou com uma lista de nomes,...