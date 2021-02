Política Amoêdo diz que discorda de deputados do Novo, após votação unânime contra prisão de Daniel Silveira Empresário afirma que esse não era o papel que imaginava para o partido quando de sua fundação

Fundador do Novo, o empresário João Amoêdo diz que discorda do posicionamento da bancada do partido nesta sexta-feira (19), quando seus oito deputados votaram contra a prisão de Daniel Silveira (PSL-RJ). O Novo foi o único partido que teve posicionamento unânime pela soltura do parlamentar. Por 364 votos a 130 (e 3 abstenções), o plenário da Casa confir...