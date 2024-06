Política Amélio Cayres assume governo enquanto Wanderlei Barbosa cumpre agenda em Portugal Entre os dias 25 e 3 de julho, governador eleito, acompanhado da primeira-dama e secretária extraordinária de Participações Sociais, Karynne Sotero e gestores tocantinenses participam do 12° Fórum de Lisboa

Com o objetivo de participar do 12º Fórum de Lisboa, entre 26 e 28 de junho, em Lisboa, Portugal, o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), passou o comando da máquina pública estadual ao presidente da Assembleia Legislativa (Aleto), já que o vice, Laurez Moreira, também participa do mesmo evento. De acordo com informações do Governo do Tocantins, o com...