Política Alvo de críticas, aliança de Huck e Moro para 2022 busca ampliação Frente é torpedeada por Maia e Ciro; cúpula do PT é cética sobre viabilidade

O projeto de formar uma aliança de centro-direita para a eleição de 2022, nascido de uma articulação do ex-ministro da Justiça Sergio Moro e do apresentador Luciano Huck, foi torpedeado nesta segunda-feira (9) por líderes políticos de esquerda e direita. Apesar disso, seus defensores trabalham para que essa frente seja ampliada. Um dos objetivos no momento é atra...