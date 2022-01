Política Allan dos Santos diz que está sem dinheiro para pagar advogados e pede ajuda voluntária O influenciador bolsonarista vive nos EUA e é considerado foragido no Brasil

O influenciador bolsonarista Allan dos Santos, do extinto Terça Livre, escreveu a seus seguidores na plataforma Telegram que não tem mais dinheiro para pagar os advogados que acompanham seus casos no Brasil e pediu ajuda voluntária. "Por falta de dinheiro para pagar o único advogado que sobrou, preciso encontrar advogados voluntários para tocar os processos em and...