Política Aliados ligam aprovação de Bolsonaro a ações na pandemia, e oposição diz que mérito é do Congresso Congressistas associam resultado de pesquisa Datafolha a auxílio emergencial do governo

Aliados e opositores de Jair Bolsonaro associam a alta da popularidade do presidente especialmente ao auxílio emergencial dado pelo governo federal durante a pandemia da Covid-19. Para apoiadores, os resultados indicam condução adequada de Bolsonaro diante do coronavírus. Já os adversários veem mérito do Congresso, responsável pela elevação dos benefícios previs...