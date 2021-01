Política Aliados de Tebet põem sua força em dúvida e dão prazo para nome decolar Argumento é que seguir em campanha com pouca chance pode render tensão evitável com Planalto

Após uma primeira semana de campanha com alguns reveses, cresceram os questionamentos dentro da bancada do MDB no Senado sobre a força da candidatura de Simone Tebet (MS), inclusive com um início de pressão para a sua desistência. Parlamentares do partido já trabalham com prazo até terça-feira ou quarta-feira a próxima semana para analisar se a candidatura decolo...