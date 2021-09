Política Aliados de Bolsonaro culpabilizam avanço da reprovação do presidente ao agravamento da economia Apesar de o discurso oficial ser de descredibilizar pesquisas, interlocutores do presidente demonstram preocupação com a queda de sua popularidade

Auxiliares do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) atribuem o aumento da reprovação do mandatário à crise econômica. Resultado de pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira (16) mostra que a reprovação chegou a 53%, pior índice do mandato de Bolsonaro. Apesar de o discurso oficial ser de descredibilizar pesquisas, interlocutores do presidente demonstram preocu...