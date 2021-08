Política Alexandre de Moraes determina prisão preventiva de Roberto Jefferson A decisão atendeu a um pedido da Polícia Federal por suposta participação do político em uma organização criminosa digital pra atacar a democracia

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou a prisão preventiva do presidente do PTB, Roberto Jefferson. A decisão atendeu a um pedido da Polícia Federal por suposta participação do político em uma organização criminosa digital pra atacar a democracia. Além da prisão preventiva, Moraes autorizou operação de busca e apreensão contra...