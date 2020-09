Redação Jornal do Tocantins

Com discurso focado na formação, experiência e conhecimento de Alan Barbiero, 53 anos, o Podemos confirmou neste sábado, 5, a sua chapa para a disputa pela Prefeitura de Palmas, formada com a odontóloga Micheline Cavalcante, 43 anos, de vice.

O presidente estadual do partido e prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas, discursou destacando a superioridade do professor, empresário, ex-deputado estadual e ex-reitor da UFT. Dimas destacou também a ficha limpa do candidato. "Não é fácil ser ficha limpa e tem gente que nem essa ficha limpa tem para ser candidato e está pondo o nome."

Dimas projetou recursos de R$ 8 bilhões para a capital no próximo ano e questionou se os palmenses irão preferir alguém capacitado para cuidar desse dinheiro ou de alguém que sai dando "tapinhas nas costas" dos eleitores enquanto tomam uma cachacinha."Não tem nenhum com a formação, nem a experiência, dedicação conhecimento e abertura [com outros poderes} que o Alan tem", discursou,

Alan Barbiero centrou seu discurso na integração da cidade já a partir da escolha do local e formato (drive-in) da convenção, o estacionamento do Estádio Nilton Santos, com aliados dentro de veículos em frente ao palanque.

“Palmas precisa ser integrada, hoje temos uma cidade dividida, cidade que tem as pessoas moram na região sul, outras no centro e outra no Norte, nós temos um distanciamento físico e nós estamos nos preparando para integrar a cidade de Palmas”, discursou.

"Sou fruto de uma política pública. Por isso eu hoje estou na política. Eu ganhei meu primeiro livro, quando eu tinha 12 anos, em um caminhão do Mobral", contou, ao lembrar a infância em Gurupi, Sul do Tocantins, sua cidade natal, em que recebeu o livro após vencer um jogo infantil, para abordar sua política de integração.

Segundo o candidato, no local da convenção do partido ele prev^ “um grande parque de integração da nossa cidade”. O local incluiria um centro de lazer para jovens, crianças e pessoas da terceira idade “compartilhando de um lado e do outro esse espaço maravilhoso” e na prática de esportes em arenas esportivas e

no Ribeirão Taquaruçu, braço do lago. Também citou ter criado o projeto Nascentes Vivas, abandonado pela Prefeitura.

Barbeiro também defende que o aeroporto de Palmas seja aprimorado para um terminal de cargas e, do lado, um centro tecnológico e de inovação, para formação de jovens principalmente da região sul. Ao citar que taxas homicídios que dobraram de 14,5 mortes por 100 mil habitantes e hoje é 33 mortes por 100 mil. Barbiero disse o centro tecnológico proporcionará formação para os jovens que, segundo ele, são fisgados pelo tráfico.

O partido também apresentou seus candidatos a vereador

