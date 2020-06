Política Ala ideológica ligada a Olavo de Carvalho já articula para emplacar sucessor de Weintraub Filhos do presidente e integrantes do governo ligados ao astrólogo defendem um substituto “à altura” e com o mesmo perfil do atual ministro da Educação para agradar à base bolsonarista

A demissão do ministro da Educação, Abraham Weintraub, é considerada “praticamente certa” até mesmo pela chamada ala ideológica do Executivo. A disputa no Palácio do Planalto, agora, é para emplacar o sucessor na pasta. Filhos do presidente e integrantes do governo ligados ao guru Olavo de Carvalho defendem um substituto “à altura” e com o mesmo p...