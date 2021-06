Política Ala do Patriota aprova afastamento de dirigente do partido e dificulta filiação de Bolsonaro Adilson Barroso diz não reconhecer validade da convenção, realizada por adversários em Brasília

Em um revés para o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), uma ala do Patriota realizou nesta quinta-feira (24) convenção que decidiu pelo afastamento do presidente da legenda, Adilson Barroso, por 90 dias. De acordo com a decisão do grupo, o posto será ocupado temporariamente pelo vice-presidente da sigla, Ovasco Resende, que já adiantou que o partido está aberto...