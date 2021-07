Política Além do Jalapão, governo pede aval para repassar ao mercado a Agrotins, Ceasa e rodoviárias Confira a íntegra dos projetos em tramitação na Assembleia e que fazem parte do projeto de parcerias público-privadas sob o comando de Claudinei Quaresemin

Além da proposta de lei para repassar à iniciativa privada os parques do Jalapão, do Cantão e do Lajeado e a concessão do Monumento Natural das Árvores Fossilizadas do Tocantins, o governador Mauro Carlesse (PSL) aguarda também a aprovação de mais três projetos de lei para licitar a concessão de outros bens estaduais. Um dos projetos vai repassar à iniciativa privad...