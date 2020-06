Política AGU recorre de decisão que determinou que Bolsonaro use máscara em público Órgão argumenta que o presidente já está sujeito à norma do governo do Distrito Federal, que desde abril obriga o uso do equipamento

A Advocacia-Geral da União (AGU) recorreu da decisão da Justiça Federal do Distrito Federal que determinou ao presidente Jair Bolsonaro o uso obrigatório de máscara em locais públicos, para proteção contra o novo coronavírus (Covid-19). No recurso, a AGU argumenta que o presidente Jair Bolsonaro já está sujeito à norma do governo do Distrito Federal (GDF),...