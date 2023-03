O agricultor Kelton Vilas Boas, 36 anos, flagrou uma caçamba da marca Mercedes Benz, de cor branca, com placa QWC8B16, da prefeitura de Santa Tereza, descarregando madeiras em uma propriedade de terceiros, localizada na zona rural de Palmas, no km 33 da TO-030, entre Taquaruçu e Buritirana. E acionou a Polícia Militar.

Os militares encontraram a caçamba, o motorista Demerval Amaral Gama e o ajudante José Antônio Silva dos Santos, além do agricultor. Vilas Boas disse ao jornal ter sido informado do uso de maquinário da prefeitura havia uma semana e decidiu pesquisa, quando encontrou o caminhão da prefeitura e abordou.

Segundo o registro da PM, o motorista declarou que havia descarregar carga de madeira, que pertencia ao irmão do prefeito e secretário municipal de Finanças Leonel da Silva. Ele confirmou que as estacas seriam utilizadas na cerca da terra de Leonel.

O jornal entrou em contato com o motorista para falar sobre o assunto, por mensagens e ligações, mas não teve retorno. Ele é contratado como motorista de caminhão por 40 h na Secretaria Municipal de Agricultura desde 2 de janeiro de 2023.

O ajudante José Antônio dos Santos disse aos militares que teria sido contratado pelo motorista da caçamba para ajudar a descarregar as madeiras e também declarou que já havia feito uma ‘viagem’ da fazenda onde ocorreu o corte da madeira, até a fazenda do irmão do prefeito.

Em entrevista ao jornal, o ajudante confirmou ter sido chamado pelo motorista para descarregar em uma chácara, localizada em Palmas e que recebeu uma diária pelo serviço.

Vídeos e imagens mostram o local no momento da abordagem e durante o deslocamento até onde descarregaram as madeiras.

Ainda segundo o agricultor Kelton Vilas Boas, o motorista, juntamente com a polícia, foi até a propriedade do vizinho de fazenda, D.A.A, local onde foi descarregada as estacas. “Essas estacas, eles pegaram em outra região, o caminho é muito ruim e foram com a caçamba da prefeitura”.

A testemunha D.A.A, em declaração aos militares, disse que as máquinas a Prefeitura de Santa Teresa são utilizadas nas terras do irmão do prefeito, o secretário Leonel da Silva, e que, por conhecer o prefeito e o irmão, sendo vizinho de fazenda, foi realizado a ‘aragem’ da sua terra com um dos maquinários da prefeitura.

Ainda conforme a declaração, tentou apoio da Prefeitura de Santa Teresa, pois a prefeitura de Palmas, responsável pela área, não ajudou. O jornal não conseguiu contato com o D.A.A, a ligação dá fora de área.

Uma outra testemunha que reside nas proximidades do local do flagrante, um autônomo G.B.S, 51 anos, disse à polícia que foi “franqueada utilização do maquinário em suas terras mediante o pagamento do óleo do trator, no valor de R$ 100, pelo custo do serviço”.

No dia do fato, tanto o prefeito quanto seu irmão, não estavam presentes no local.

Segundo a Polícia Militar (PM), as partes não foram levadas para delegacia, pois “a guarnição entendeu que não houve flagrante, uma vez que quando chegaram ao local estava o maquinário parado, e que poderiam ter outras situações envolvidas, como convênios entre os municípios”.

O que diz a Secretaria da Segurança Pública

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que, até a manhã de segunda-feira, 27, não constava nos registros da Polícia Civil denúncias a respeito da suposta prática do crime de peculato envolvendo o prefeito de Santa Tereza do Tocantins.

O que dizem o prefeito e o irmão

Por telefone, Leonel da Silva Campos, irmão do prefeito e que também é secretário de Finanças da cidade, disse não ter conhecimento do assunto, negou as declarações e encaminhou o contato do advogado.

“Devido ter recebido a notícia pelas redes sociais, os fatos estão sendo apurados e que todos os esclarecimentos serão publicados no veículo oficial de comunicação do município, em relação à defesa não recebi nenhuma notificação”.

O jornal entrou em contato com o prefeito Antônio e, por telefone, disse que a versão está distorcida e que trata-se de perseguição política.

“O vice presidente da Associação Terra Boa do Assentamento do Pedra [Divino] uma pessoa bem fraca de condição, pediu se podia atender ele com uma viagem para buscar umas estacas no vizinho dele dentro do mesmo assentamento no final de tarde, que já tinha encerrado as atividades do dia no município”.

O que diz a prefeitura de Santa Tereza

Nota na íntegra

A prefeitura somente tomou conhecimento dos fatos na segunda-feira, após publicações em redes sociais e atualmente apura o ocorrido. Segundo os relatos, o servidor da prefeitura estava realizando serviço em propriedade privada quando foi abordado indevidamente por um policial militar fora do horário de expediente e um cidadão alegando que a máquina caçamba, conduzida pelo servidor, estava sendo utilizada na propriedade do prefeito. O prefeito não possui qualquer relação com o ocorrido, não possuindo propriedade naquela região.

No momento da abordagem a polícia esteve no local, quando foi constatado que não havia qualquer irregularidade com o serviço prestado ou relação com o prefeito, o titular do imóvel apresentou a documentação da propriedade exigida na hora da ocorrência.

Por fim, a gestão já adotou as medidas jurídicas cabíveis, bem como registrou Boletim de Ocorrência na Polícia Civil e aguarda a finalização das investigações para prestar novos esclarecimentos à população, bem como aplicar as medidas punitivas, caso venha a ser comprovado que houve qualquer dano ao município.