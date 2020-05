Política Agora que deve receber ‘3 mil pessoas’ em churrasco, ironiza Bolsonaro Presidente pretende realizar evento no sábado, contrariando recomendações do Ministério da Saúde e da OMS

O presidente Jair Bolsonaro ironizou as críticas que sofreu ao anunciar que pretende fazer um churrasco neste sábado, 9, contrariando recomendações do próprio Ministério da Saúde. Ao voltar para o Palácio da Alvorada, no fim da tarde desta sexta-feira, 8, Bolsonaro disse que deve receber 3 mil pessoas para a confraternização. Na noite de quinta, o presidente havia ...