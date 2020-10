Política Agenda dos candidatos a prefeito da Capital nesta segunda-feira, 19 Confira o que fazem os candidatos a prefeito de Palmas

Confira a programação diária das atividades de campanha de cada candidato à Prefeitura de Palmas, com horários e locais. Alan Barbiero (Pode) 7h30: café da manhã em empresa. 10h: visita eleitores da Arso 43 (407 Sul) e Arno 12 (105 Norte) 14 às 17h: visita a eleitores no sul de Palmas 19h: reunião com eleito...