Política Afastado pela Justiça Federal, presidente do conselho de engenharia é suspenso da disputa eleitoral Eleição do conselho será no 17 de novembro de 2023. Presidente Daniel Iglesias também está proibido de entrar na sede e de manter contato com funcionários

O engenheiro civil Daniel Iglesias de Carvalho está com a candidatura à presidência do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins) suspensa por ordem judicial. A Comissão Eleitoral, responsável pela eleição da autarquia no dia 17 de novembro, decidiu na quinta-feira, 19 cumprir a decisão judicial do do juiz federal Adelmar Aires Pimenta da Silva, d...