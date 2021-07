Política Aeroporto no Jalapão anunciado pelo governo não tem autorização da agência nacional de aviação Governo admite não ter protocolado projeto na agência, apenas na Caixa, para obter parte dos R$ 31 milhões da obra, mas afirma que está “providenciando” medidas administrativas na Anac

O artigo 34 do Código Brasileiro de Aeronáutica é taxativo: "nenhum aeródromo poderá ser construído sem prévia autorização da autoridade aeronáutica". No Brasil a autorização é competência da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), mas, até agora, não há registro de entrada no órgão federal de qualquer pedido de autorização prévia para construção inicial do aeroporto, a...