Política Advogados se queixam que novo e-proc está há 4 meses sem liberar pagamento de pequenos valores Tribunal de Justiça afirma que sistema já está adequado para liberar pagamento de valores decorrentes de condenação da fazenda pública a partir da próxima semana

Advogados estão se queixando nas redes sociais de que após a implantação do novo e-proc (sistema processual eletrônico) no Judiciário do Tocantins, há cerca de quatro meses, o sistema não permite expedir documentos que permitem aos advogados e seus clientes receberem RPVs (Requisição de Pequeno Valor). O RPV é uma dívida que a Fazenda Pública deve pagar, no valor de ...