Política Advogados pedem afastamento de Gedeon da presidência da OAB-TO em representação na OAB federal Grupo cita investigação da Operação Madset sobre venda de decisões e dividendos com advogados e ação penal por falsidade ideológica como fatos e condutas que tornam incompatível a permanência no cargo

Uma representação formal assinada por 23 advogados do Tocantins no Conselho Federal da OAB, em Brasília, pede o afastamento cautelar de Gedeon Batista Pitaluga Júnior do cargo de presidente da seccional da OAB no Tocantins. O protocolo ocorreu na manhã desta terça-feira, conforme publicação na conta do Instagram do advogado Jander Araújo Rodrigues. A base do pedido é a me...