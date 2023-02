Redação Jornal do Tocantins

A advogada Gizella Magalhães Bezerra elegeu-se presidente da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica (ABMCJ) no Tocantins.

O braço tocantinense da associação tem como vice-presidente a ex-procuradora-geral de Justiça do Tocantins Maria Cotinha Pereira e como membros do Conselho Deliberativo da comissão do Tocantins, a desembargadora Ângela Prudente e a advogada Mary Sônia Valadares.

A posse ocorreu no auditório do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) na sexta-feira, 10, em Goiânia. Nacionalmente, a associação terá como presidente a Manoela Gonçalves, de Goiás a vice é Alice Bianchini, de São Paulo.