Política Advogada e ex-candidata a prefeita de Santa Terezinha, Jocélia Costa assume vice na Adetuc Nomeação da emedebista saiu na noite de sexta-feira, 17

Jocélia Gomes da Costa é a nova vice-presidente executiva da Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc), pasta que tem como presidente Hercy Filho. Advogada com MBA em Gestão Pública, pela Unitins, Jocélia teve a nomeação publicada na noite de sexta-feira, 17. O ato de nomeação, de nº 1.722, é assinado pelo governador interi...