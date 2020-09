Política Acordo entre WhatsApp e TSE vai prever chat de denúncias e figurinhas sobre voto consciente Diretor de políticas públicas do aplicativo diz que modelo de parceria é inédito no mundo

Em 2018, durante as eleições, o WhatsApp teve papel central na forma de se comunicar das candidaturas. Políticos contaram com o disparo de mensagens para turbinar suas campanhas. Candidatos com menos recursos apostaram no aplicativo para se tornarem conhecidos. As eleições daquele ano, porém, terminaram com a constatação de que o WhatsApp foi campo fértil para a...