Política Acordo de Bolsonaro com centrão não é sólido e não sei até onde vai, diz Santos Cruz Para o ex-ministro do governo Bolsonaro, falta um plano de ação que dê sentido à aliança com o bloco no Congresso

Ex-ministro de Jair Bolsonaro, o general da reserva c acha que a aliança construída pelo Palácio do Planalto com os partidos políticos que dão as cartas no Congresso terá vida breve se não houver mudanças no governo e no comportamento do presidente. Para Santos Cruz, que chefiou a Secretaria de Governo por seis meses e foi demitido após sofrer críticas do escrit...