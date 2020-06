Política Abraham Weintraub deve receber salário de R$ 116 mil no Banco Mundial No Ministério da Educação, remuneração era de R$ 30.934; aumento é de 400%

O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub, que deixou o cargo na quinta-feira (18), vai receber salário de R$ 116 mil (US$ 21.547) caso assuma cargo no Banco Mundial. O valor representa aumento de quase 400% em relação ao salário de R$ 30.934 que ele recebia como ministro. Anualmente os vencimentos chegarão a R$ 1,3 milhão (US$ 258.570). Por ser funcio...