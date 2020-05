Política ‘A gente não deve acender fósforo para saber se existe gasolina', diz Gilmar Mendes Ministro do Supremo pede 'ponderação e cuidado' em dia de ato pró-democracia em São Paulo e mensagens do decano Celso de Mello comparando o Brasil atual à Alemanha nazista de Hitler

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, pediu ‘ponderação e cuidado’ em meio a um dia de protestos pró-democracia em São Paulo e mensagens do colega de Corte, decano Celso de Mello, que comparam o Brasil à Alemanha de Hitler. “A gente não deve acender fósforo para saber se existe gasolina no tanque”, disse Gilmar. “O momento recomenda ponderação e cuid...