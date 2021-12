Desde a autorização judicial dada pelo juiz José Maria Lima, da 2ª Vara da Fazenda Pública, no dia 29 de novembro, determinando à presidente da Câmara Municipal de Palmas, Janad Valcari (Podemos) que concedesse ao vereador Antônio Vieira da Silva Júnior, o Júnior Brasão (PSB) 140 dias de licença para interesse particular, sem remuneração, a convocação do suplente virou outro impasse judicial entre a presidência e o suplente Alexandre Pereira Araújo, que representa o coletivo Somos, formado por ele, Augusto Brito e Thamires Lima. Os três são homossexuais assumidos e atuam de forma marcante nas redes sociais com manifestções contra a homofobia e práticas preconceituosas de gênero e minorias.

Após a licença do titular, o primeiro suplente Epitácio Brandão pediu a convocação, mas, no dia seguinte, 2 de dezembro, usou um artigo regimental que permite ao suplente que já assumiu a titularidade durante um ano de se declarar impossibilitado de voltar à Câmara, e sugeria a convocação do segundo suplente (Somos).

No mesmo dia, Alexandre Pereira pediu sua convocação. Não obteve resposta. Mesmo sem a negativa oficial, o suplente impetrou um mandado de segurança o que levou o juiz José Maria Lima determinar, no dia 10, que a presidente respondesse ao pedido de convocação em 24 horas.

A resposta saiu nesta segunda-feira 13. Nela, Janad Valcari se volta contra a licença de 140 dias do vereador Brasão, ao interpretar que só é possível 120 dias, por legislatura, a atual termina em dezembro e ainda não houve a abertura da próxima, que será em fevereiro. “Inviabiliza a criação de obrigações e deveres para um ato que sequer foi praticado", escreve, na resposta, a procuradora-geral da Câmara Khellen Alencar Calixto.

A presidente também assinala ser "expressamente contrária" à convocação do suplente. A procuradora-geral afirma que não há hipótese no regimento da casa para convocação do suplente em caso de afastamento por interesse particular, pelos 120 dias por legislatura. Para a presidente, só há convocação em licenças de saúde acima de 120 dias.

Após o ato, o suplente fez novo pedido à Justiça às 11horas de hoje, 13 de dezembro. No pedido, feito pelo advogado Leandro Manzano, o suplente lembra inúmeros casos concretos em que o Senado Federal concede licença para tratar de interesse particular acima de 120 dias e convoca o suplente imediatamente e no mesmo ato.

De acordo com o pedido, o parágrafo 5º, do artigo 227 do Regimento Interno e o parágrafo 1º, do artigo 18 da Lei Orgânica deste Município preveem que se licença é superior a 120 dias, deve haver convocação do suplente.

“Não há qualquer margem à dúvida de que a Impetrada violou o direito líquido e certo do Impetrante na assunção do mandato, isso pela licença concedida ao Vereador Antônio Vieira da Silva Júnior em prazo superior a 120 dias”, escreve o suplente, na petição.

Ao JTO, o suplente explica que espera uma decisão para que possa assumir ainda nesta segunda-feira, porque a relutância da presidente prejudica o partido e a representação popular na casa, principalmente, na questão orçamentária. “É o último prazo para apresentação de emendas parlamentares ao Plano Plurianual e aos Orçamento do ano que vem”, lembra.