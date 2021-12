Política Ação pede cassação de prefeito e vice de Tocantinópolis por abuso de poder econômico e político MPTO informou que, de acordo com a ação, ajuizada por uma coligação adversária dos candidatos alvos da investigação, às vésperas da eleição, o prefeito e a vice se beneficiaram da entrega de cestas básicas distribuídas pela Secretaria de Assistência Social da cidade

A cassação da chapa formada por Paulo Gomes de Souza (PSD)e Eleny Araújo Pinho da Silva (PTB), prefeito e vice-prefeita de Tocantinópolis reeleitos nas eleições do ano passado, teve a manifestação do Ministério Público do Estado do Tocantins (MPTO), na última quarta-feira, 8. O órgão pede pela procedência da ação de investigação judicial eleitoral sobre o abuso de poder e...