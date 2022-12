Política Ação contra Carlesse e policiais por investigação clandestina e tráfico de drogas ainda não tem juiz Ajuizada na 1ª Vara Criminal de Palmas, dia 1º, ação criminal passou pela 3ª Vara Criminal, que a remeteu agora para a 4ª Vara Criminal, competente para processo sobre tráfico de drogas, após decisão do juiz Rafael de Paula; Justiça precisa definir quem é competente para decidir sobre recebimento da denúncia e os pedidos de prisão preventiva

O juiz da 3ª Vara Criminal de Palmas, Rafael Gonçalves de Paula, encaminhou para a 4ª Vara Criminal de Palmas a denúncia do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Tocantins contra o ex-governador Mauro Carlesse (Agir), o delegado Enio Wálcacer Oliveira Filho, 42 anos, e os policiais civis Antônio Martins Pereira Júnior, o...