Política 4 mil urnas passam por manutenção para serem distribuídas em setembro as zonas eleitorais no TO Equipamentos serão enviados as 33 zonas para as Eleições Municipais 2020

As 4.084 urnas, que serão utilizadas nas Eleições Municipais 2020, são preparadas para serem distribuídas nas 33 zonas eleitorais a partir de 1º setembro no Tocantins. Os equipamentos passaram por manutenções e testes de funcionamento, conforme o Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO). Segundo o Tribunal, as urnas para o pleito passam pelo processo de pre...