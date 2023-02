Listagem das pessoas que estão no sistema penitenciário do Distrito Federal presas pela invasão aos prédios dos três Poderes no dia 8 de janeiro, mostra 12 golpistas tocantinenses na recolhidos no Centro de Detenção Provisória II e mais três mulheres recolhidas na Penitenciária Feminina do Distrito Federal.

A listagem está atualizada até o dia 8 deste mês, por decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e está disponível para consulta, com nomes de todos os estados, no link.

Abaixo, o JTo reproduz a listagem com o nome, a data de nascimento e a unidade federativa da forma como divulgada pelo sistema carcerário do Distrito Federal.

A listagem mostram também os nomes de golpistas liberados com monitoramento eletrônico. São três mulheres e dois homens, segundo Centro de Monitoração Eletrônica ( CIME) da secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal.

Alvos de investigação, os participantes dos atos terroristas podem responder por crimes contra a democracia tipificados como "crime contra o Estado democrático", "golpe de estado" e "associação criminosa". O primeiro é por tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Para este crime, a pena é reclusão, de quatro a oito anos, além da pena correspondente à violência cometida.

O segundo ocorre quando alguém tenta depor, por meio de violência ou grave ameaça, um governo legitimamente constituído. Para este crime, a pena é prisão, de quatro a 12 anos, além da pena correspondente à violência. O terceiro crime, é tipificado quando se associam três ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes. Neste caso, a pena é de prisão, de um a três anos.

Golpistas do sexo masculino detidos na Papuda