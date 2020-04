Política Últimos dias para eleitores regularizarem situação junto à Justiça Eleitoral Prazo termina na próxima quarta-feira, 6, e o serviço está sendo prestado exclusivamente de forma eletrônica no site do TRE-TO

O prazo para eleitores regularizarem suas situações junto à Justiça Eleitoral termina na próxima quarta-feira, 6, em todo o Brasil. A medida é necessária para que a população com pendências possa votar nas eleições municipais de 2020. Conforme o Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), o prazo vale ainda para qualquer alteração no cadastro de eleitores, transf...